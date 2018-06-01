В Нидерландах не исключили, что Киев войдет в число ответственных по делу MH17

Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, напомнили члены Совета по безопасности Нидерландов.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Не исключено, что Украина может войти в число ответственных за крушение малайзийского Boeing, который следовал рейсом MH17, заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. Об этом сообщает RT со ссылкой на Parool.

Члены Совета по безопасности Нидерландов ранее напомнили, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, говорится в сообщении издания.

«Я ничего не исключаю», — сказал Блок, отметив, что еще не видит для признания ответственности Украины достаточных оснований.

24 мая Международная группа следователей заявила, что ЗРК «Бук», из которого, предположительно, был сбит малайзийский Boeing, якобы принадлежал российским ВС.

В Кремле опровергли причастность России к крушению малайзийского Boeing.