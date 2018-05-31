В Киеве арестован предполагаемый организатор покушения на журналиста Бабченко

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Шевченский районный суд Киева на два месяца арестовал предполагаемого организатора покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко – предпринимателя Бориса Германа. Об этом сообщает украинское издание «Гордон».
Бизнесмен помещен под стражу без возможности внесения залога за свое освобождение.
В суде владелец совместно украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер» заявил о бывшей у него уверенности в том, что он сотрудничает с силовыми структурами Украины.
Ранее стало известно имя предположительно нанятого им киллера. Обратившийся после получения заказа в Службу безопасности Украины бывший иеродиакон Украинской православной церкви, участник антитеррористической операции (прежнее официальное украинское название конфликта в Донбассе – прим. Т-и) Алексей Цымбалюк рассказал о причастности к спецоперации в своем Facebook’е.
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