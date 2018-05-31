В Киеве арестован предполагаемый организатор покушения на журналиста Бабченко

Борис Герман помещен под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Шевченский районный суд Киева на два месяца арестовал предполагаемого организатора покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко – предпринимателя Бориса Германа. Об этом сообщает украинское издание «Гордон».

Бизнесмен помещен под стражу без возможности внесения залога за свое освобождение.

В суде владелец совместно украино-немецкого оружейного предприятия «Шмайсер» заявил о бывшей у него уверенности в том, что он сотрудничает с силовыми структурами Украины.

Ранее стало известно имя предположительно нанятого им киллера. Обратившийся после получения заказа в Службу безопасности Украины бывший иеродиакон Украинской православной церкви, участник антитеррористической операции (прежнее официальное украинское название конфликта в Донбассе – прим. Т-и) Алексей Цымбалюк рассказал о причастности к спецоперации в своем Facebook’е.