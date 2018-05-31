Стало известно имя предполагаемого организатора покушения на Бабченко

Появилась информация, что организатором «покушения» на российского журналиста стал исполнительный директор завода «Шмайсер».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Шевченковский районный суд Киева получил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт суда в Facebook.

На странице в соцсети говорится, что имя задержанного — Борис Герман. Он подозревается в «организации подготовки к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека».

Еще больше информации о Германе опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Евгений Солодко. Он отмечает, что речь идет об исполнительном директоре единственного частного предприятия по производству оружия на Украине «Шмайсер».

При этом Солодко заявляет о помощи, оказываемой Германом украинской армии.

«Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения», — цитирует агентство слова адвоката.

Солодко также сообщил, дом Германа и предприятие «Шмайсер» неоднократно подвергались обыскам.

29 мая украинские СМИ, а позже и официальные лица сообщили о смерти журналиста Аркадия Бабченко. Меньше чем через сутки, 30 мая, Бабченко появился на брифинге, организуемом СБУ. Тогда столо известно инсценировка убийства журналиста была частью спецоперации.