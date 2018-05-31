«Убийца» Бабченко раскрыл свою личность

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(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). «Убийца» журналиста Аркадия Бабченко раскрыл свою личность — им оказался участник АТО Алексей Цымбалюк. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, пишут «Известия».
«После публикации записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса с информацией о заказах на убийства шифроваться смысла я не вижу», — написал Цымбалюк.
Он отметил, что не собирается давать интервью в ближайшее время, поскольку давал следствию подписку о неразглашении.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стало известно имя предполагаемого организатора покушения на Бабченко.
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