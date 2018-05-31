«Убийца» Бабченко раскрыл свою личность

Исполнителем инсценированного убийства оказался участник АТО.

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). «Убийца» журналиста Аркадия Бабченко раскрыл свою личность — им оказался участник АТО Алексей Цымбалюк. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, пишут «Известия».

«После публикации записи получения мной аванса за убийство человека без изменения моего голоса с информацией о заказах на убийства шифроваться смысла я не вижу», — написал Цымбалюк.

Он отметил, что не собирается давать интервью в ближайшее время, поскольку давал следствию подписку о неразглашении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стало известно имя предполагаемого организатора покушения на Бабченко.