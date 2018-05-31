Ярослава Косова остановили сегодня утром инспекторы ГИБДД около «Корстона».

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). После чествования «Ак Барса» в Казани, хоккеист Косов попался инспекторам ДПС, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник в правоохранительных органах.

В распоряжение ИА «Татар-информ» попало фото протокола, составленного на имя Ярослава Косова. На другом фото запечатлен сам хоккеист, который стоит и улыбается, глядя на машину ДПС.

Известно, что Косова остановили недалеко от «Корcтона».

По данным источника агентства, хоккеиста задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Более того, по словам того же источника, за последний год Косов второй раз попадается за это нарушение.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в Казани прошло чествование хоккеистов клуба. Торжественный прием «барсов» прошел в Казанском Кремле. Участие в нем приняли все хоккеисты (за исключением трех игроков), а также тренеры и руководители клуба.

