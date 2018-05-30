Третьяк вручил хоккеистам «Ак Барса» медали чемпионов России

Также обладателям Кубка Гагарина вручили чемпионские перстни.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на чествовании казанского «Ак Барса» вручил хоккеистам команды, тренерскому штабу и персоналу клуба медали чемпионов России.

«Ак Барс» в сезоне 2017/2018 в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. После создания КХЛ лучшая команда плей-офф автоматически становится чемпионом России по хоккею. Вместе с золотыми медалями хоккеистам «Ак Барса» вручили Кубок чемпионов страны — его получили Данис Зарипов и Андрей Марков.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко вручил памятные медали хоккеистам, участвовавшим во всех сезонах с момента основания лиги — их получили Александр Свитов, Данис Зарипов, Дмитрий Обухов, Василий Токранов, Михаил Глухов, Андрей Попов и Алексей Потапов. Памятным призом отмечен автор 35-тысячной шайбы в регулярных чемпионатах КХЛ Никита Язьков. Кроме того, президент казанского «Ак Барса» Наиль Маганов вручил хоккеистам команды чемпионские перстни.