Минниханов поздравил «Ак Барс» с завоеванием Кубка Гагарина

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил хоккеистов, тренеров и руководство «Ак Барса» с победой в Кубке Гагарина.
Торжественный прием «барсов» прошел в Казанском Кремле, участие в нем приняли все хоккеисты за исключением трех игроков, тренеры и руководители клуба. Также церемонию посетили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и глава штаба сборной России Роман Ротенберг.
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