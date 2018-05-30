Минниханов поздравил «Ак Барс» с завоеванием Кубка Гагарина

Торжественный прием хоккеистов, тренеров и персонала казанского клуба прошел в Казанском Кремле.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил хоккеистов, тренеров и руководство «Ак Барса» с победой в Кубке Гагарина.

Торжественный прием «барсов» прошел в Казанском Кремле, участие в нем приняли все хоккеисты за исключением трех игроков, тренеры и руководители клуба. Также церемонию посетили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко и глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Минниханов вручил обладателям Кубка Гагарина государственные награды Татарстана, а хоккеисты в ответ преподнесли Президенту памятную фотографию, игровую майку и золотую медаль.