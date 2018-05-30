Из-за непогоды в Мензелинском районе пострадала женщина

На женщину упала кровля здания.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Мензелинском районе из-за непогоды пострадала женщина, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

На женщину упал сорванный ветром профнастил.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольском районе в результате разрушения заброшенного строения пострадали женщина и подросток. Обоих в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ.

Позже очевидцы сообщили агентству, что в Муслюмово слетевшей кровлей накрыло 35-летнюю женщину-продавца магазина. От полученных травм она скончалась в Муслюмовской ЦРБ.

Таким образом, на данный момент в результате разгула стихии в Татарстане один человек погиб, двое взрослых и один ребенок получили травмы.