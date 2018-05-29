Британия назвала условия въезда Абрамовича по израильскому паспорту

Не получая визы, миллиардер сможет прожить на территории королевства не более полугода.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Российский миллиардер Роман Абрамович после получения гражданства Израиля сможет на полгода въехать на территорию Соединенного Королевства. Об этом заявил представитель Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на телеканал Sky News.

Через полгода бизнесмену понадобится виза «для жизни, работы или учебы в Великобритании», добавил он.

Ранее стало известно, что владелец клуба «Челси» после возникновения проблем с продлением британской инвестиционной визы решил стать гражданином Государства Израиль. Кремль не захотел реагировать на этот поступок предпринимателя.