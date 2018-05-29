В Кремле прокомментировали получение Абрамовичем гражданства Израиля

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В Кремле не намерены реагировать на получение российским миллиардером Романом Абрамовичем гражданства Израиля. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, предприниматель просто обладает правом на получение израильского гражданства.
Ранее стало известно, что владелец клуба «Челси» после возникновения проблем с продлением британской инвестиционной визы стал обладателем паспорта Государства Израиль.
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