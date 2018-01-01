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Татар-информ

28 РјР°СЏ 2018, 19:20

Общество

СМИ: Абрамович получил израильский паспорт

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Бизнесмен станет богатейшим человеком в Израиле.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович получил паспорт гражданина Израиля. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местную газету Ynet.

Абрамович прилетел на частном самолете в аэропорт Бен-Гурион и получил израильский паспорт, отмечает газета.

Теперь бизнесмен станет богатейшим человеком в Израиле. Предположительно, он будет жить в тель-авивском районе Неве-Цедек, в особняке стоимостью 100 млн шекелей (28 млн долларов). Особняк Абрамович приобрел у актрисы Галь Гадот.

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