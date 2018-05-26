Певицу Нюшу поздравляют с беременностью после фото на пляже

Поклонникам показалось, что исполнительница находится в интересном положении.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Певица Нюша опубликовала фото на пляже в купальнике. Ракурс снимка сделан с такой стороны, что может показаться, что исполнительница находится в интересном положении.



В 2017-м Анна Шурочкина (настоящее имя певицы) вышла замуж за советника президента Международной федерации студенческого спорта FISU Игоря Сивова, и с тех пор поклонники с нетерпением ждут новостей о пополнении в семье.



«Она беременна???», «Беременная!!!! 100 процентов», «Беременна, видно же», – с уверенностью заявили поклонники. «С чего вы все взяли, что она беременна!?? Пока Она сама не скажет.... Ничего не будет!!!!! Не Говорите ерунды!!!!», – заступились за певицу другие.



Свадьба Нюши и Игоря Сивова состоялась в Казани. Затем влюбленные улетели в медовый месяц на Мальдивы и еще раз там сыграли свадьбу.

Игорь Сивов возглавлял аппарат казанского исполкома до 2016 года, после чего стал генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта FISU. Брак с Нюшей стал вторым по счету. От предыдущих отношений Сивов воспитывает двоих детей.

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