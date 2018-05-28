Сокращение числа сельских жителей Фарид Мухаметшин назвал тревожным сигналом

Необходимо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднять до городского, отметил глава парламента республики.

(Буинский район, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сокращение числа сельских жителей Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин назвал «тревожным сигналом». Такое заявление глава республиканского парламента сделал на семинаре-совещании для глав поселений в Буинске.

«То, что в сельской местности осталось меньше миллиона жителей, – для нас тревожный сигнал. Сельское население убывает и стареет. Почему – понятно. Надо уровень жизни на селе по доступности социальных услуг поднимать до городского», – сказал Мухаметшин.

При этом он отметил, что в республике на протяжении нескольких лет принимаются меры, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. В частности, реализуется более 30 республиканских социальных программ. В этом году планируется построить 28 сельских клубов, десять зданий исполкомов, 44 ФАПа, восемь бассейнов, пять универсальных спортзалов, 133 спортплощадки и модульные лыжные базы.

Задача повышения деловой активности сельского населения остается актуальной, добавил Председатель Госсовета РТ. В связи с этим он вспомнил послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

«Очень тяжелые задачи поставлены, но по-другому быть не может. Нам надо сплотить свой народ и решать задачи грамотно и умно с новым Правительством. Найти такие пути, чтобы использовать наши богатства, – подчеркнул Мухаметшин. – Более трудная задача – поднять животноводство. Это очень скрупулезная работа, начиная от выбора породы скота и заканчивая забоем, мясопереработкой. Продукция животноводства является более доходной, ее переработка дает дополнительные финансовые ресурсы для пополнения бюджета предприятия и региона в целом».

«Хотя мы в сельскохозяйственном секторе экономики неплохо работаем, но нужно получить новый импульс и продвинуться дальше», – заявил он.

По мнению главы парламента, эффективной формой реализации сельхозпродукции и создания рабочих мест может стать кооперация. Он заметил, что в республике работает около 100 кооперативов, но необходимо создать больше. «Это более живая и действующая система. Сейчас предприимчивые люди, которые создают совместную кооперацию, молоко сдают не заводу, который старается снизить закупочную цену, а увозят и продают жителям близлежащих городов. Недавно в Песчаных Ковалях я и сам видел такую молочную бочку, к которой выстроилась большая очередь. Литр хорошего цельного молока продавали за 35 рублей», – рассказал собравшимся Мухаметшин.

В завершение своего выступления он напомнил, что в 2020 году в Татарстане будет праздноваться столетие Татарской АССР. «Уже сегодня начинайте готовиться к этой дате. Речь идет об истории своего села, людях, которые вложили всю душу в наши районы. Посмотрите, где они захоронены, приведите могилы в порядок. Это тоже наш долг. В советское время было много патриотов своей земли, малой родины, именно они создали базу, на которой мы сегодня работаем», – призвал Председатель Госсовета РТ глав поселений.