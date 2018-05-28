Главы поселений РТ изучили опыт работы конефермы и молочного хозяйства в Буинском районе

Главам поселений рассказали о формах государственной поддержки хозяйств.

(Буинский район, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня главы поселений Татарстана в Буинском районе ознакомились с работой двух крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в селе Бюрганы.

Сначала участники практической части семинара-совещания глав поселений посетили конеферму в КФХ Раиля Хисамова. Фермер ведет свою деятельность уже три года. В 2015 году он выиграл грант в размере 900 тыс. рублей. На эти средства он закупил 12 голов молодняка лошадей. На сегодня поголовье в его хозяйстве достигло 50 голов. В планах – к 2020 году довести его до 100 голов. В 2019 году планирует наладить производство кумыса.

«Первый в районе организовал хозяйство по коневодству. Сегодня у него более 50 голов лошадей, из них 18 голов конематок», – рассказал начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Буинском районе РТ Радик Даутов.

«Он активно занимается выращиванием и воспроизводством молодняка, имеет цех по переработке мяса, производит казылык и колбасные изделия из конины», – добавил глава района Марат Зяббаров.

По словам Раиля Хисамова, в его хозяйстве в основном содержатся тяжеловозы.

«С 2014 года район получил поддержку по разным сельхозпрограммам – по 19 грантам. По району получили около 18 млн рублей на поддержку личных подсобных хозяйств. В Буинском районе около 9 тыс. ЛПХ, которые содержат 3,2 тыс. голов коров. Поголовье почти на 60 голов увеличили в ЛПХ», – сообщил главам поселений Радик Даутов.

«У нас много мер государственной поддержки, но много и бумажной волокиты, но от этого никуда не денешься – такая система. При создании таких хозяйств, многое зависит и от нас. Давайте это движение усилим, хотя в республике оно идет неплохо, потенциал здесь огромный», – добавил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

Следующим объектом, в котором побывали главы поселений, стало КФХ Милеуши Гайнутдиновой. Здесь содержится 119 голов крупного рогатого скота, в том числе 35 дойных коров. В 2017 году было произведено 1026 центнеров молока и 200 центнеров мяса. Глава хозяйства в 2013 году выиграла грант на сумму почти 1,5 млн рублей на увеличение поголовья.

На средства гранта была построена животноводческая ферма, сообщил Радик Даутов.

Милеуша Гайнутдинова рассказала, что хозяйство продает 600 литров молока в день. «Реализуем молоко другому фермеру, который занимается его сбором. Цены на молоко пока низкие, надеемся, что повысятся. Сегодня литр стоит 13 рублей», – подчеркнула она.

«Здесь собраны разные породы крупного рогатого скота. Хотим в этом году приобрести 30 голов племенных нетелей для обновления стада. Племенные телки намного больше дают молока. Мы привозили из Вологды, Кировской области, сейчас прорабатываем вопрос покупки нетелей в Саратовской области. Еще им нужно построить сенажно-силосные траншеи. Корма важно не только подготовить, но и хранить», – заметил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия в Буинском районе РТ.