Фарид Мухаметшин поставил задачу по созданию кооператива в каждом поселении РТ

Кооперативы могли бы оказать поддержку сельскому населению, считает глава республиканского парламента.

(Буинский район, 28 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В каждом поселении должно быть создано как минимум один – три кооператива, которые бы показали реальную работу. О такой задаче заявил на семинаре-совещании для глав поселений в Буинске Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

По словам главы парламента, ежегодные встречи с главами поселений на зональных совещаниях дают хорошие результаты. «Мы активизируем жителей села, обучаем глав поселений самым животрепещущим и перспективным вопросам. Но есть вопросы, которые требуют дальнейших совместных усилий. Я имею в виду обучение глав поселений новым подходам – познание возможностей через республиканские программы. Чтобы они благодаря этим программам смогли найти в своем поселении деловых людей», – отметил он.

«Мы считаем, что необходимо создание небольших кооперативов в своем поселении, например, для сбора молока, помощи товаропроизводителям, вывода продукции на рынок. Так мы могли бы поддержать сельское население, и эти кооперативы заняли бы очень хорошую нишу», – подчеркнул в беседе с журналистами Фарид Мухаметшин.