87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой

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Фото: соцсети
(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). В Сети обсуждают развод 87-летнего актера Ивана Краско с 27-летней супругой Натальей Шевель. Ранее девушку заметили в объятиях другого мужчины, сама же Наталья отрицает, что изменяет актеру, пишет «СтарХит».
На передаче «Секрет на миллион» Шевель подтвердила, что семья на грани развода, и он может состояться, но в подробности вдаваться не стала. С другой стороны, Наталья не исключает возможности спасти брак с пожилым актером.
В своем Instagram`e артистка написала пост – по многочисленным просьбам поклонников, как утверждает Наталья.
«По многочисленным просьбам. Тема о разводе – "?". Знак "?" – больше нечего сказать… Как бы ни повернулось, мы останемся уважающими друг друга людьми. Родными людьми», – поделилась жена знаменитости в социальных сетях.
Краско в комментарии «Пятому каналу» подтвердил, что развод может состояться, но не сейчас, а в будущем. «Если ей понадобится, я ей дам волю сразу. Я ее уважаю и люблю. Она взрослая и самостоятельная. Я не имею права ее связывать», — признался мужчина.
Ранее стала известна причина развода Шнура и Матильды.
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