Возле гаражей по улице Гоголя загорелись автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Появились подробности пожара в Зеленодольске, в котором сгорели несколько авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что возле гаражей по улице Гоголя загорелись автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.

На момент появления пожарных ПСЧ №53 все машины были охвачены огнем целиком. На ликвидацию огня им потребовалось около десяти минут.

В результате пожара все транспортные средства сгорели целиком. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. Никто не пострадал.

Специалистам еще предстоит установить, что стало причиной возгорания.