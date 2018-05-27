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Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Появились подробности пожара в Зеленодольске, в котором сгорели несколько авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее агентство сообщало, что возле гаражей по улице Гоголя загорелись автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.
На момент появления пожарных ПСЧ №53 все машины были охвачены огнем целиком. На ликвидацию огня им потребовалось около десяти минут.
В результате пожара все транспортные средства сгорели целиком. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. Никто не пострадал.
Специалистам еще предстоит установить, что стало причиной возгорания.
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Возле гаражей по улице Гоголя загорелись автобус, «ГАЗель» и легковой автомобиль.
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