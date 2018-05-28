У Юли Началовой в самолете лопнул силикон

Врачебная ошибка привела к тому, что во время перелета из США в Россию у Началовой разошлись швы на груди.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Певица Юлия Началова рассказала на передаче «Звезды сошлись» о врачебной ошибке, которую допустили пластические хирурги во время операции по увеличению груди.

Ошибка врачей привела к жутким последствиям. Во время перелета из США в Россию у Началовой разошлись швы на груди.

Юлия откровенно рассказала, что решилась на операцию груди по нескольким причинам: во-первых, в 2007 это было модно, во-вторых, свою дочь она кормила грудью, и от этого она быстро потеряла форму. К выбору клиники и врачей Началова подошла со всей ответственностью. Выбрала проверенных хирургов, под нож которых ложились многие знаменитости.

Певице сделали операцию, но Началова чувствовала что «что-то не так» и оставалась под наблюдением врачей еще три месяца. Однако светила медицины уверили ее, что все хорошо, якобы ее дискомфорт – это индивидуальная реакция организма на оперативное вмешательство. Слова врачей успокоили Началову, и она решила лететь в Россию. Однако во время перелета ей стало плохо, поднялась температура. Юлия прошла в туалет, осмотрела грудь и увидела нечто ужасное: «Все кровоточит», – коротко объявила певица, не желая вдаваться в подробности.

По прилету в Россию Юлия температурой 40-41 вновь попала в руки хирургов. Ей сделали повторную пластику. В ходе разбирательств выяснилось, что заграничные медики «отрезали лишнее».



Из-за врачебной ошибки артистка могла погибнуть, но она не стала подавать в суд на элитную клинику. Адвокаты договорились, что Началова и ее семья смогут бесплатно и в любое время суток получать услуги специалистов заграничного центра.

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