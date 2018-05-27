Алибасов обругал Левкина за незаконное использование бренда «На-На»

Конфликт разгорелся на передаче «Привет, Андрей!», посвященной легендарному квартету.

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в прямом эфире программы Андрея Малахова назвал бывшего солиста коллектива Владимира Левкина «настоящим мерзавцем», пишет «СтарХит».



Конфликт произошел на передаче «Привет, Андрей!», посвященной легендарному квартету. Бари Алибасов пришел в студию, чтобы вспомнить всех участников коллектива. Однако когда речь зашла о Левкине, продюсер выругался и сказал, что ничего не хочет знать о своем подопечном.



По словам Бари Каримовича, Левкин незаконно использует бренд «На-На» до сих пор. При этом у певца якобы нет ни голоса, ни слуха, ни актерского мастерства. Музыкант рассказал, что в группе за него пел барабанщик Андрей Потанин и назвал Левкина «позорищем» и «бездарным существом», который дискредитирует легендарный бренд.



Затем Алибасов продемонстрировал афишу, которая висит в нескольких городах Германии. На ней было крупным шрифтом написано «На-На» и мелким – «Владимир Левкин, участник золотого состава». В студии появился и сам Левкин с женой Марусей. Певец молча выслушал претензии Алибасова, а затем заявил, что он действительно не имеет отношения к группе «На-На», участником которой являлся с 1989 по 1998 год. Левкин поблагодарил продюсера за все время, проведенное в группе, и за его наставничество. Однако помириться мужчинам не удалось.



Бари Каримович сообщил в студии, что подаст в суд на певца, сейчас этим делом уже занимаются юристы. Левкин же в свою очередь сказал, что ответит в суде, и совесть его чиста.

Отметим, Владимир Левкин долгое время боролся с раком лимфатической системы. В момент болезни бывшие участники коллектива и Бари Алибасов помогали исполнителю.