Трамп заявил о «блестящем потенциале» Северной Кореи

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(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп подтвердил прибытие американской делегации для подготовки его встречи с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном и отметил «блестящий потенциал» этой страны. Он написал об этом в своем Twitter’е.
По мнению лидера Соединенных Штатов, со временем Северная Корея станет «нацией с великой экономикой и финансами». Он также выразил уверенность в том, что глава КНДР разделяет его точку зрения, и добавил: «Это произойдет!»
Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2018
Ранее о прибытии американской делегации для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына сообщила The Washington Post, отмечает РБК.
По информации официального представителя Государственного департамента, встреча состоялась в пограничном пункте Пханмунджом, где ранее дважды проводили переговоры лидер Северной Кореи и Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Американо-северокорейский саммит должен состояться в Сингапуре 12 июня.
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