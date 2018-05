Трамп заявил о «блестящем потенциале» Северной Кореи

(Казань, 28 мая, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп подтвердил прибытие американской делегации для подготовки его встречи с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном и отметил «блестящий потенциал» этой страны. Он написал об этом в своем Twitter’е.

По мнению лидера Соединенных Штатов, со временем Северная Корея станет «нацией с великой экономикой и финансами». Он также выразил уверенность в том, что глава КНДР разделяет его точку зрения, и добавил: «Это произойдет!»

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!