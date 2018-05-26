Лидеры Северной и Южной Корей провели вторую встречу в Пханмунджоме

О достигнутых договоренностях будет объявлено в воскресенье утром.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин сегодня провели вторую по счету встречу в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу южнокорейского лидера.

В ходе беседы главы государств обсудили выполнение заключенной на предыдущей встрече 27 апреля Пханмунджомской декларации. Также они согласились с необходимостью успешного проведения американо-северокорейского саммита.

Как уточнил пресс-секретарь Президента Южной Кореи Юн Ен Чжан, о достигнутых договоренностях политик объявит утром в воскресенье.

Ранее отменивший встречу с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, Президент США Дональд Трамп заявил о продолжении подготовки саммита.