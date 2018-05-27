Ким Чен Ын подтвердил намерение встретиться с Трампом

Лидер Северной Кореи поблагодарил южнокорейского коллегу за приложенные усилия.

(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил, что намерен встретиться с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает RT со ссылкой на ЦТАК.

Лидер КНДР «выразил свое твердое намерение провести историческую встречу» и поблагодарил южнокорейского коллегу за приложенные к этому усилия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что лидеры Северной и Южной Корей провели вторую встречу в Пханмунджоме.