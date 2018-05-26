СМИ: На реставрацию пострадавшей картины Репина потребуется на менее года

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(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). На реставрацию пострадавшей от нападения вандала картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» потребуется не менее года. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Третьяковской галерее, пишет «Комсомольская правда».
По словам собеседника издания, больше всего времени уйдет на решение вопроса защиты картины. На изготовление защитного стекла уйдет много времени и средств.
Расширенный реставрационный совет должен будет собраться 28 мая, добавил он
Ранее стало известно, что Третьяковка оценила ущерб от нападения более чем в 0,5 млн рублей.
Вечером 25 мая приехавший из Воронежа злоумышленник повредил выставленную в Третьяковке картину Репина. Столбиком ограждения он разбил закрывающее полотно стекло. В результате холст оказался порван в трех местах, сильно пострадала авторская рама. Свой поступок хулиган объяснил состоянием алкогольного опьянения.
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Авария случилась в субботу, 26 мая, в 18.45 на местном проезде вдоль проспекта Хасана Туфана, напротив домов 17/01 и 17/03.
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