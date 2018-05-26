СМИ: На реставрацию пострадавшей картины Репина потребуется на менее года

Больше всего времени может уйти на решение вопроса защиты картины.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). На реставрацию пострадавшей от нападения вандала картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» потребуется не менее года. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Третьяковской галерее, пишет «Комсомольская правда».

По словам собеседника издания, больше всего времени уйдет на решение вопроса защиты картины. На изготовление защитного стекла уйдет много времени и средств.

Расширенный реставрационный совет должен будет собраться 28 мая, добавил он

Ранее стало известно, что Третьяковка оценила ущерб от нападения более чем в 0,5 млн рублей.

Вечером 25 мая приехавший из Воронежа злоумышленник повредил выставленную в Третьяковке картину Репина. Столбиком ограждения он разбил закрывающее полотно стекло. В результате холст оказался порван в трех местах, сильно пострадала авторская рама. Свой поступок хулиган объяснил состоянием алкогольного опьянения.