Повредивший картину в Третьяковке объяснил свой поступок

По словам вандала, он атаковал произведение искусства потому, что был пьян.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Повредивший в Третьяковской галерее картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» объяснил свой поступок тем, что был пьян. Это следует из видеозаписи дачи показаний, которую распространило МВД России.

По словам задержанного, он специально пришел в музей, чтобы посмотреть на картину. «Уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 г водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло», – заявил он.

На вопрос о том, понимает ли он тяжесть содеянного, вандал ответил: «Да».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, атаковавший картину мужчина приехал из Воронежа.

Ранее стало известно, что злоумышленник повредил выставленную в Третьяковке картину Репина. Столбиком ограждения он разбил закрывающее полотно стекло. В результате холст оказался порван в трех местах, сильно пострадала авторская рама.

Это не первый случай нападения на картину «Иван Грозный и сын его Иван». В 1913 году три удара ножом по ней нанес иконописец Абрам Балашов. Репину пришлось восстанавливать лица своих героев.