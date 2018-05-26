Третьяковка оценила ущерб от нападения вандала на картину Репина

Нанесенный галерее ущерб превысил полмиллиона рублей.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее атаковавшим картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» вандалом, превысил 0,5 млн рублей. Об этом в ходе рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого в Замоскворецком суде заявил судья, передает ТАСС.

Накануне вечером приехавший из Воронежа злоумышленник повредил выставленную в Третьяковке картину Репина. Столбиком ограждения он разбил закрывающее полотно стекло. В результате холст оказался порван в трех местах на фигуре царевича, сильно пострадала авторская рама. Свой поступок хулиган объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Арест подозреваемого отложен, срок его задержания продлен. Новое заседание суда по избранию меры пресечения состоится 29 мая.

Реставраторы уверены, что картину удастся восстановить. Предстоит заделать разрывы, восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя, рассказала РБК заместитель руководителя Научно-реставрационного центра Грабаря по научной, методической и выставочной работе Ольга Темерина.

Это не первый случай нападения на картину «Иван Грозный и сын его Иван». В 1913 году полотно три раза ударил ножом иконописец Абрам Балашов. Тогда картину удалось восстановить.