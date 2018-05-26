Трамп позитивно оценил заявление Северной Кореи по саммиту с США

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп позитивно оценил заявление КНДР о готовности провести саммит между двумя странами, который ранее отменил Вашингтон, в любое время и в любом формате. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, получить такое «теплое и плодотворное» заявление от Северной Кореи было хорошей новостью. Он также выразил надежду, что это приведет к прочному и долгосрочному миру и процветанию.
24 мая Трамп отказался от запланированной встречи с Ким Чен Ыном, объяснив это открытой враждебностью северокорейского лидера. В КНДР на это заявили, что готовы провести саммит с США в любой момент.
25 мая Президент США не исключил проведение саммита 12 июня.
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