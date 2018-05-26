Трамп позитивно оценил заявление Северной Кореи по саммиту с США

Дональд Трамп был рад получить «теплое и плодотворное» заявление от Северной Кореи.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп позитивно оценил заявление КНДР о готовности провести саммит между двумя странами, который ранее отменил Вашингтон, в любое время и в любом формате. Об этом Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, получить такое «теплое и плодотворное» заявление от Северной Кореи было хорошей новостью. Он также выразил надежду, что это приведет к прочному и долгосрочному миру и процветанию.

24 мая Трамп отказался от запланированной встречи с Ким Чен Ыном, объяснив это открытой враждебностью северокорейского лидера. В КНДР на это заявили, что готовы провести саммит с США в любой момент.

25 мая Президент США не исключил проведение саммита 12 июня.