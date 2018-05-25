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Политика

КНДР объявила о готовности провести саммит с США в любой момент

25 мая 2018, 06:41

По словам северокорейского дипломата, стремление его страны к миру остается неизменным.
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(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Северная Корея готова провести саммит с представителями Соединенных Штатов «в любое время и в любом формате». Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ким Ке Гван, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

По словам дипломата, стремление властей Северной Кореи сделать все возможное для установления спокойствия в мире в целом и на Корейском полуострове в частности остается неизменным.

При этом заместитель главы МИД КНДР признал, что отмена запланированных переговоров заставила его страну оценить, все ли было сделано ею для налаживания отношений с США.

Ранее Президент США Дональд Трамп отказался от запланированной на 12 июня встречи с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Американская сторона может ужесточить санкции против Северной Кореи уже на следующей неделе. 


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