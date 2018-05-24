Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном

(Казань, 24 мая, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп сообщил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что отказался участвовать в запланированной на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на послание Трампа Ким Чен Ыну.

«К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в ходе Вашего недавнего заявления, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу», — следует из документа, обнародованного пресс-службой Белого дома.

Пусть это письмо служит уведомлением о том, что саммит в Сингапуре, ради блага обеих сторон, но в ущерб остальному миру, не состоится, добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что в КНДР был полностью демонтирован ядерный полигон в Пхунгери.