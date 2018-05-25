(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). В рамках лизингового проекта судостроительная корпорация «Ак Барс» готова помочь регионам ПФО создать операторов перевозки. Об этом гендиректор АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“» Ренат Мистахов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Если у них нет оператора, который бы эксплуатировал эти суда, мы бы им помогли создать оператора. Если он не может создать оператора, то, возможно, мы будем выходить с предложением самим выступать операторами перевозки данного региона, но с учетом того, что у нас с регионом будут заключены договоренности», — сказал Мистахов.

Это сделано с расчетом на то, что рынку нужно время, чтобы турист захотел куда-то ехать, пояснил собеседник агентства.

«Чтобы не получилось так, что предприятие создали, а оно год-два не может встать на рельсы из-за того что у него возникают финансовые проблемы. Мы говорим, что на первых этапах нужна господдержка, чтобы проект заработал», — отметил он.

Проект по лизингу недорогих судов корпорация реализует совместно со Сбербанком. Проект оценивается в 2 млрд рублей. По нему планируется сдавать в лизинг регионам ПФО около 10 транспортных средств.

Линейка судов получила название «Чайка». Низкая осадка корабля позволит ему входить в мелководные районы моря, гавани, порта, а также в устья рек. По словам Рената Мистахова, первые соглашения появятся уже в этом году.