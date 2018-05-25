Судостроительная корпорация «Ак Барс» реализует в ПФО проект по лизингу дешевых судов

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Судостроительная корпорация «Ак Барс» реализует в Приволжском федеральном округе проект по лизингу дешевых судов. Партнером компании выступил Сбербанк, проект оценивается в 2 млрд рублей. По нему планируется реализовать около 10 транспортных средств. Об этом гендиректор АО «Судостроительная корпорация "Ак Барс"» Ренат Мистахов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что на площадке форума планирует провести встречи с руководством приволжских регионов, таких как Нижегородская, Ульяновская, Самарская область, Чувашия и др., чтобы обсудить предложения.

«Мы договорились что будем делать пилотный проект по ПФО с разбивкой по регионам. Будет сформирован пакет предложений недорогих пассажирских судов (прогулочных и каютного варианта) с лизинговым финансированием. Пакет предусматривает такие интересные „фишки“, как уменьшенный первоначальный взнос, оплата лизинга посезонно. Все-таки судоходство есть летом, зимой его нет. Возникают вопросы с увеличением длительности лизинга — не как сейчас семь лет предлагают, а там больше. К сожалению, сегодня окупаемость так быстро не получается», — рассказал Мистахов.

Корабли будут производиться в Зеленодольском заводе имени А.М. Горького. Суда вместимостью 150 пассажиров будут стоить 130 млн рублей , а на 250 пассажиров — 160 млн рублей.

Если в регионах нет оператора, который бы эксплуатировал эти суда, корпорация поможет в его создании, добавил глава компании.

«Если он не может создать оператора, то, возможно, будем выходить с предложением самим выступать операторами перевозки данного региона, но с учетом того, что у нас с регионом будут заключены договоренности. Рынку нужно время, чтобы турист захотел туда ехать и не получилось так, что предприятие создали, а оно год-два не может встать на рельсы из-за того, что у него возникают финансовые проблемы. Мы говорим, что на первых этапах нужна господдержка чтобы проект заработал», — сказал собеседник агентства.

По словам Рената Мистахова, первые соглашения появятся уже в этом году.

«Активность, которую мы начали проявлять, многим интересна. Желательно выходить к соглашениям сегодня. В следующем году будет поздно, потому что регионы формируют бюджет на следующий год уже сегодня», — резюмировал глава компании.