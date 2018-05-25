Линейка бюджетных кораблей Судостроительной корпорации «Ак Барс» получила название «Чайка»

(Казани, 25 мая, «Татар-информ»). Линейка бюдждетных кораблей Судостроительной корпорации «Ак Барс», которые планируется сдавать в лизинг регионам ПФО, получила название «Чайка». Об этом гендиректор АО «Судостроительная корпорация „Ак Барс“» Ренат Мистахов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы долго ломали голову над названием, я потом принял решение. Все-таки это Волга, надо назвать „Чайка“. Мы проект сделать хотим единой базой. Что на 50, что на 150, 250 мест — база будет одна, настройка и длина разная», — рассказал Мистахов.

Низкая осадка судна позволит ему входить в мелководные районы моря, гавани, порта, а также в устья рек.

Пакет предложений предусматривает комплексную работу с отелями, работа прогулочных судов будет привязана к отдыхающим людям,

«То есть человек покупает пакет — он может жить в отеле, он может спланировать поездку с этим судном. И группам, которые приезжают, не надо бегать бронировать суда, это будет включено в пакет», — добавил собеседник агентства.

Проект по лизингу недорогих судов корпорация реализует совместно со Сбербанком. Проект оценивается в 2 млрд рублей. По нему планируется сдавать в лизинг около 10 транспортных средств.

Закладка двух прогулочно-экскурсионных пассажирских судов (на 150 и 250 мест) прошла в Зеленодольском заводе им. Горького в апреле этого года.