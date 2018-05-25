США могут усилить санкции против Северной Кореи уже на следующей неделе

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Соединенные Штаты могут усилить санкции против Северной Кореи уже в начале следующей недели. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации, передает RT.

По словам собеседника издания, десятки новых ограничительных мер обсуждались на заседании Совета национальной безопасности США.

Накануне Президент США Дональд Трамп отказался от запланированной на 12 июня встречи с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. В своем послании он отметил, что саммит не состоится, так как он мог быть выгоден обеим сторонам, но при этом был способен нанести ущерб остальному миру.