Парламент РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Государственный Совет Татарстана не поддержал федеральный законопроект о добровольном изучении родных языков. «За» данное предложение проголосовали 77 депутатов, 1 парламентарий воздержался.

Ранее проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в РФ"» (в части изучения родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации) был рассмотрен на Комитете ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Документ не был поддержан его членами.

Законопроект о возможности добровольного изучения государственных языков входящих в состав РФ республик по желанию школьников и их родителей подготовили ряд депутатов Госдумы. Право на изучение родного языка из числа языков народов РФ предполагается реализовывать в рамках возможностей системы образования и с учетом потребностей самих учащихся и их родителей. Учет мнений школьников и их родителей или законных представителей предложено вести путем сбора письменных заявлений.

«Предлагаемые изменения позволят сохранить баланс при реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, возможности изучения государственных языков республик, предусмотренного законодательством РФ, и избежать неоднозначной трактовки положений законодательства в правоприменительной практике», – говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Напомнив о том, что на прошлой сессии парламентарии подробно обсудили этот проект федерального закона и приняли обращение Государственного Совета РТ в Госдуму, глава парламентского комитета Разиль Валеев отметил: «Многое уже было сказано на прошлом заседании Государственного Совета Республики Татарстан, затем и в средствах массовой информации высказывались различные мнения. И все же я считаю необходимым вновь обратить ваше внимание на то, что данный законопроект не соответствует требованиям Конституции Российской Федерации, нормам действующих федеральных законов и не согласуется с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации по вопросу преподавания и изучения государственных языков республик».

Правовое управление аппарата парламента республики в своем заключении также отмечает, что проект закона не соответствует требованиям Конституции РФ и нормам действующих федеральных законов, а также не согласуется с правовой позицией Конституционного суда РФ по вопросу преподавания и изучения госязыков республик.

Свое мнение относительно документа высказало и Министерство образования и науки Татарстана: «В настоящее время вопрос изучения родных и государственных языков, получения образования на родных языках урегулирован должным образом в Конституции РФ, федеральном законодательстве РТ. Учитывая изложенное, законопроект представляется избыточным и может повлечь социальную напряженность. Министерство не поддерживает представленный законопроект».

В завершение обсуждения депутаты отметили, что продолжат поиск решений по вопросу об изучении родных языков.