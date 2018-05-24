Профильный комитет Госсовета РТ не поддержал законопроект о добровольном изучении родных языков

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Федеральный законопроект о добровольном изучении родных языков поступил в Государственный Совет Татарстана. Документ рассмотрели сегодня на заседании Комитета ГС РТ по образованию, культуре и национальным вопросам.

Глава парламентского комитета Разиль Валеев констатировал, что законопроект вызвал бурную дискуссию в обществе. «Вопрос обостренно и заинтересованно обсуждается», – сказал он и напомнил, что Госсовет РТ на прошлом заседании уже обсудил этот вопрос и направил в Государственную Думу обращение с возражениями против документа. «Государственный Совет Республики Татарстан считает, что необходимо сохранить право изучения родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России, а также исключить неопределенность в организации преподавания и изучения государственных языков республик, определив федеральными государственными образовательными стандартами обязательность их изучения», – говорится в обращении.

Обращение татарстанского парламента в Госдуму поддержали парламенты Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Дагестана.

Сегодня после обсуждения на комитете Разиль Валеев выйдет с предложением включить данный вопрос в повестку дня 38-го заседания Госсовета РТ V созыва. Комитет же рекомендовал не поддерживать федеральный законопроект. Правовое управление аппарата парламента республики в своем заключении отмечает, что проект закона не соответствует требованиям Конституции РФ и нормам действующих федеральных законов, а также не согласуется с правовой позицией Конституционного суда РФ по вопросу преподавания и изучения госязыков республик.

Ранее сообщалось, что в Государственную Думу внесен законопроект о возможности добровольного изучения государственных языков входящих в состав РФ республик по желанию школьников и их родителей. Право на изучение родного языка из числа языков народов РФ предполагается реализовывать в рамках возможностей системы образования и с учетом потребностей самих учащихся и их родителей. Учет мнений школьников и их родителей или законных представителей предложено вести путем сбора письменных заявлений. Авторы законопроекта рассчитывают, что предлагаемые ими изменения позволят сохранить баланс при реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова сообщила, что в Госдуме проект закона планируют рассмотреть осенью этого года.