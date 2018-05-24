Валеев о законопроекте по изучению родных языков: «Мы рискуем потерять наше многоязычие»

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев убежден, что изучение родных языков за счет вариативной части учебных планов, на которые отводится очень мало времени, может стать причиной конфликтов между родителями, а также конфликтов родителей со школами. Об этом он заявил сегодня на заседании республиканского парламента в ходе обсуждения федерального законопроекта о добровольном изучении родных языков.

Законопроект о возможности добровольного изучения государственных языков входящих в состав РФ республик по желанию школьников и их родителей подготовили ряд депутатов Госдумы. Право на изучение родного языка из числа языков народов РФ предполагается реализовывать в рамках возможностей системы образования и с учетом потребностей самих учащихся и их родителей. Учет мнений школьников и их родителей или законных представителей предложено вести путем сбора письменных заявлений.

«Один год выберут изучение родного языка, на другой год откажутся – никакого системного изучения не будет. Исключение указанных предметов из обязательной предметной области повлечет и утрату педагогического состава, научной школы», – отметил парламентарий.

Говоря о государственных языках республик в составе Российской Федерации Валеев отметил, что одним из средств обеспечения использования государственного языка республики во всех сферах официальных отношений является его изучение при получении основного общего образования, что согласуется с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 16 ноября 2004 года. «Отмена полноценного изучения государственных языков республик Российской Федерации неизбежно приведет к нарушению функционирования этих языков в качестве государственных», – подчеркнул спикер.

По его мнению, представленный законопроект не учитывает правовую позицию Конституционного суда РФ, вышеуказанным постановлением которого нормы законодательства Татарстана об изучении татарского и русского языков как государственных языков республики были признаны не противоречащими Конституции Российской Федерации.

«С учетом всего изложенного мы считаем, что данный проект федерального закона не должен быть принят. Мы надеемся, что и другие республики нас поддержат, надеемся и на наших депутатов в Государственной Думе – сейчас важен каждый голос. И мы верим, что наши голоса будут услышаны, ведь согласно Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ», – выразил мнение председатель парламентского комитета.

«Мы гордимся тем, что наша многонациональная страна живет в дружбе и согласии, что мы все такие разные, но мы едины. Но если предлагаемый проект закона, противоречащий Конституции Российской Федерации, будет принят, в скором будущем мы рискуем потерять нашу многонациональность, наше многоязычие, наше культурное разнообразие и духовное богатство», – заключил Разиль Валеев.