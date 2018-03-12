Мои девочки: Безруков выложил фото жены и дочери

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Народный артист России Сергей Безруков порадовал подписчиков долгожданной фотографией своей жены – продюсера Анны Матисон и дочери Маши.



Публикация посвящена двухлетней годовщине отношений пары. 2 марта 2016 года они отметили свадьбу. 4 июля у них родилась дочь Маша.



Обе барышни позируют в кадре, Маша запечатлена в профиль: «Мои девочки! Мои самые дорогие и хорошие! Немного тепла вам всем в ленту. Спасибо за поздравления с годовщиной свадьбы! Искренне ваши Безруковы!» — прокомментировал публикацию актер.



Подписчики пожелали супругам долгих лет жизни и отметили, что маленькая Маша растет хорошенькой блондинкой.

«Поздравляю вас, дорогие Безруковы! Счастья вам прекрасные! Девочки у Вас, Сергей, красавицы!», «Как мы рады, Сергей, что у Вас появились дети! Иначе было бы непростительно, от талантливых мужчин – талантливые дети! Аминь!», «А Маша то блондинка! Поздравляю Вас с Анной! Добра!», – написали они.

Ради брака с Анной Матисон Безруков развелся с первой женой – Ириной. С ней он прожил в браке 15 лет. Общих детей у пары не было.