Беременная Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Певица Юлия Началова рассказала, что телеведущая Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск, пишут «Дни.Ру».

Подруга 47-летней ведущей также сообщила, что рядом с Кудрявцевой все время находится ее муж – хоккеист Игорь Макаров. Со слов Юлии, Лере это очень важно.

Началова также призналась, что недавно обсуждала с коллегой и подругой ее вторую беременность, вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить. «Всякие примочки и новинки в этом плане», – поделилась Юлия и отметила, что безумно рада за Леру, которая работала без выходных.

Лера Кудрявцева находится в ожидании второго ребенка. Роды должны пройти за границей в конце лета или начале осени. Сами супруги не рассказывают подробностей предстоящего события.

Недавно стало известно, что сын Кудрявцевой от первого брака – 28-летний Жан также ждет первенца. Его избранница по имени Анастасия должна родить вместе со свекровью в один срок.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга Дмитрия Пескова выходит замуж.