Бывшая супруга Дмитрия Пескова выходит замуж

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Бывшая супруга секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина выходит замуж за юриста младше ее на 11 лет. Об этом женщина сообщила в своем Instagram`e.



Избранника Екатерины Солоцинской зовут Андрей Григорьев.



Перед свадьбой Екатерина решила обновить имидж, отрезав свои белокурые локоны «под ноль». Экс-супруга Пескова также решилась стать брюнеткой. По словам женщины, она захотела избавиться от всей отрицательной энергетики, скопившейся в волосах и потерявших от этого свой блеск.



Обновление имиджа произошло в одной из стамбульских парикмахерских всего за два евро. «Сбрить можно не только усы! Чумовая пятница», – подписала снимок Екатерина. Подписчики отметили, что это очень смелый поступок.



Брак Пескова и Солоцинской распался в 2014 году. В 2015-м Дмитрий Песков женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Вскоре у них родилась дочь Надежда.



В браке с Песковым у Екатерины Солоцинской родилось трое детей.

Публикация от Katya (@zazerkatye) 18 Май 2018 в 10:51 PDT