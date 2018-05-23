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Бывшая супруга Дмитрия Пескова выходит замуж

23 мая 2018, 13:01 , Фото: скриншот

Бывшая супруга Дмитрия Пескова выходит замуж Перед свадьбой Екатерина решила обновить имидж, отрезав свои белокурые локоны «под ноль».
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(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Бывшая супруга секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина выходит замуж за юриста младше ее на 11 лет. Об этом женщина сообщила в своем Instagram`e.

Избранника Екатерины Солоцинской зовут Андрей Григорьев.

Перед свадьбой Екатерина решила обновить имидж, отрезав свои белокурые локоны «под ноль». Экс-супруга Пескова также решилась стать брюнеткой. По словам женщины, она захотела избавиться от всей отрицательной энергетики, скопившейся в волосах и потерявших от этого свой блеск.

Обновление имиджа произошло в одной из стамбульских парикмахерских всего за два евро. «Сбрить можно не только усы! Чумовая пятница», – подписала снимок Екатерина. Подписчики отметили, что это очень смелый поступок.

Брак Пескова и Солоцинской распался в 2014 году. В 2015-м Дмитрий Песков женился на олимпийской чемпионке Татьяне Навке. Вскоре у них родилась дочь Надежда.

В браке с Песковым у Екатерины Солоцинской родилось трое детей.

 

Публикация от Katya (@zazerkatye)


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