Любовь Успенская пригрозила «Аэрофлоту» судом

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Директор певицы Любови Успенской Виталий Макаров сообщил, что его подопечная намерена подать в суд на сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» за удаление ее с рейса Москва – Омск, сообщает ТАСС.

Директор артистки пояснил, что с таким обращением они столкнулись впервые. Конкретным ответчиком может стать командир экипажа, который нарушил правила и не вышел к Успенской, чтобы объявить о своем решении, обязывающим ее покинуть воздушное судно.

«Нам также не показали протокол, не дали имен ни командира корабля, ни бортпроводницы», – отметил директор певицы. Он подчеркнул, что иск будет подан после сбора всех необходимых документов и показаний свидетелей конфликта в самолете.

Ссора между Успенской, которая недомогала, и бортпроводницей возникла из-за собаки. По словам Макарова, исполнительница сложила в сумку часть необходимых ей по болезни лекарств, а собачку внесла в салон на руках. Бортпроводница предупредила, что животное нужно сложить в сумку по условиям авиаперевозок, на что Успенская ответила, что сможет достать запасную переноску из чемодана, который был при артистке в ручной клади.

Ранее компания «Аэрофлот» прокомментировала конфликт Успенской и стюардессы.