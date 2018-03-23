Любовь Успенская из-за маленькой собачки устроила дебош на борту самолета

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Певицу Любовь Успенскую высадили с борта самолета авиалиний «Аэрофлот» за неповиновение стюардессе, передает «Федеральное агентство новостей».



Исполнительница шансона хотела пронести в салон самолета маленькую собачку в руках, однако по условиям перевозки животные должны находиться в переносках.



Бортпроводница указала на это, однако Успенская отказалась выполнить просьбу и оттолкнула сотрудницу «Аэрофлота». В итоге певицу сняли с рейса 1762, направлявшегося из Москвы в Омск.



Позже Успенская улетела другим рейсом. В Омске у исполнительницы должен был состояться концерт.

В начале этого года жену футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину высадили с рейса Москва – Алма-Ата за хождение по салону самолета при взлете. Бортпроводники попросили женщину сесть на свое место, однако Казьмина проигнорировала все просьбы.