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«Аэрофлот» прокомментировал стычку Успенской и бортпроводницы

23 марта 2018, 14:07

Задержка рейса самолета составила около часа.
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(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Авиаперевозчик «Аэрофлот» прокомментировал отстранение эстрадной певицы Любови Успенской с рейса Москва – Омск, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов рассказал, что бортпроводница попросила предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску. В ответ же Успенская оттолкнула сотрудницу компании и попыталась пройти в салон самолета. Командир принял решение ссадить певицу с рейса, был составлен протокол, взяты свидетельские показания.

Задержка рейса самолета составила около часа.

Ранее Любовь Успенская рассказала о конфликте со стюардессой.


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