«Аэрофлот» прокомментировал стычку Успенской и бортпроводницы

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Авиаперевозчик «Аэрофлот» прокомментировал отстранение эстрадной певицы Любови Успенской с рейса Москва – Омск, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов рассказал, что бортпроводница попросила предъявить посадочный талон и убрать собаку в переноску. В ответ же Успенская оттолкнула сотрудницу компании и попыталась пройти в салон самолета. Командир принял решение ссадить певицу с рейса, был составлен протокол, взяты свидетельские показания.
Задержка рейса самолета составила около часа.
Ранее Любовь Успенская рассказала о конфликте со стюардессой.