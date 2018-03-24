Грудинин выполнил данное Дудю обещание и сбрил усы

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Бывший кандидат на пост Президента России от КПРФ Павел Грудинин выполнил данное видеоблогеру Юрию Дудю обещание сбрить усы, если он не наберет 15 процентов голосов избирателей.

«Добрый день! Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово значит надо его сдерживать», – написал политик на своей странице в Instagram’е (особенности авторской пунктуации сохранены – прим. Т-и). Там же он выложил свою фотографию без усов.

Как ранее сообщила Центральная избирательная комиссия РФ, Грудинин смог заручиться поддержкой 11,77 процента избирателей, принявших участие в выборах.

При этом политик не торопился выполнять свое обещание, требуя у Дудя, чтобы тот признал состоявшиеся выборы честными.