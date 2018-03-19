Дудь придумал способ избавить Грудинина от усов

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Видеоблогер Юрий Дудь придумал способ разрешить свой спор с кандидатом в Президенты России от КПРФ Павлом Грудиным. Он предложил пользователем Интернета «побрить» одного из них.

Ранее Грудинин отказался выполнять заключенное им с Дудем пари. В данном программе «вДудь» интервью политик пообещал сбрить усы, если наберет менее 15 процентов голосов избирателей. В противном случае ведущему бы пришлось постричься налысо.

В результате кандидат от КПРФ согласился исполнить требование пари только в том случае, если видеоблогер признает состоявшиеся в России выборы честными.

В ответ Дудь разместил в своем микроблоге в Twitter’е ссылку на игру, которая размещена на возглавляемом им сайте Sports.ru. В ней можно «побрить» политика, если пользователь считает выборы честными, или журналиста, если он считает наоборот.

При этом свое предложение видеоблогер сопроводи пародирующей предвыборную риторику Грудинина фразой: «Бритвы от народа!»