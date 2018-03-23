ЦИК объявил о победе Путина на выборах с 76,69 процента голосов

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Действующий Президент РФ Владимир Путин победил на президентских выборах с результатом 76,69 процента голосов, сообщает ТАСС.

Итоги выборов содержатся в проекте постановления ЦИК, которое будет принято на заседании комиссии 23 марта.

Владимир Путин участвовал в президентских выборах четвертый раз. Результат стал для него рекордным: свои голоса за действующего главу государства отдали 56,43 млн человек.

Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина (11,77 процента голосов), третье — у Владимира Жириновского из ЛДПР (5,65 процента).

После подведения итогов выборов ЦИК официально опубликует их в течение трех дней. Опубликованы также будут и финансовые отчеты кандидатов на пост президента.