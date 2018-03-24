СМИ: Трампу рекомендовали выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипаля

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). На состоявшемся накануне заседании Совета национальной безопасности США Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу рекомендовали в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери выслать из страны некоторое число российских дипломатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

Обсуждались несколько вариантов возможного ответа, причем именно высылка дипломатических работников была самым серьезным из предложенных решений. При этом собеседник канала из Государственного департамента заметил, что такой шаг будет очень серьезным, так как ранее обе стороны уже сокращали число сотрудников дипмиссий.

Если соответствующее решение будет принято, о высылке может быть объявлено уже в начале следующей недели. Американская администрация ждет шагов, которые предпримут европейские партнеры. По информации СМИ, страны Европейского Союза также готовятся выслать дипломатов РФ.

При этом официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила РИА Новости, что США еще не определились окончательно с решением по этому вопросу.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения.