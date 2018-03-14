Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

(Казань,14 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в парламенте о высылке из Соединенного Королевства 23 российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам главы британского Правительства, высылаемые дипломаты идентифицированы как разведчики. Им придется покинуть страну в течение недели.

Мэй также пообещала усилить проверки частных перелетов и проверку грузов на границе. При этом она процитировала любимую Президентом США Рональдом Рейганом русскую поговорку «Доверяй, но проверяй».

Кроме того, Премьер сообщила об отзыве приглашения посетить Лондон министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Она анонсировала принятие антишпионских законов и ужесточение санкций, но не стала конкретизировать, каким именно образом они будут ужесточены.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом «Новичок-5» в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от РФ в течение 24 часов объяснить применение разработанного в СССР боевого отравляющего вещества. Российская сторона отказалась отвечать на ультиматум.