СМИ узнали о планах 20 стран ЕС выслать российских дипломатов

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). До 20 стран Европейского Союза намерены выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Times.

По информации издания, скоординированные действия по выдворению дипломатов начнутся с временного отзыва из Москвы посла ЕС 26 марта.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в ходе переговоров, состоявшихся 22 марта, удалось убедить ряд стран Евросоюза выслать дипломатов РФ, которых подозревают в связях со спецслужбами. В первую очередь речь идет о Германии, Ирландии, Литве и Франции.

Ранее телеканал CNN рассказал о вероятной высылке российских дипломатических работников из таких государств, как Болгария, Германия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Франция, Чехия и Эстония, а также некоторых других. При этом Соединенные Штаты с форматом ответа пока не определились.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения.