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Песков назвал недостоверной информацию о письме Скрипаля Путину

24 марта 2018, 10:20

О просьбе бывшего офицера ГРУ разрешить ему вернуться в Россию рассказал его одноклассник.
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(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал недостоверной информацию о письме бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, ставшего жертвой отравления в британском Солсбери, к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разрешить ему вернуться в страну.

«Нет. Это не так», – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее о том, что Скрипаль просил Президента РФ Владимира Путина о полном прощении и разрешении вернуться в Россию, чтобы повидать близких родственников, со ссылкой на его одноклассника Владимира Тимошкова сообщила «Би-би-си».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения. 


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