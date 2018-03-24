СМИ: Скрипаль просил Путина о полном прощении

(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). Отравленный в британском городе Солсбери бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль просил Президента РФ Владимира Путина о полном прощении и разрешении вернуться в Россию, чтобы повидать близких родственников, в частности, мать и брата. Об этом рассказал его одноклассник Владимир Тимошков, сообщает «Би-би-си».

По словам школьного друга Скрипаля, тот сожалел, что стал двойным агентом, так как это разрушило его жизнь. При этом он не считал себя изменником, так как давал присягу не России, а Советскому Союзу, который перестал существовать до начала его сотрудничества с британской разведкой.

По словам Тимошкова, Скрипаль рассказал ему о своей просьбе, направленной Путину, и о желании вернуться в Россию в ходе телефонного разговора, состоявшегося в 2012 году. Возобновить контакты с одноклассником ему помогла дочь последнего Юлия, также ставшая жертвой отравления.

При этом Кремль отрицает получение какого-либо письма от бывшего разведчика.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек. Британия обвинила в отравлении Россию, та отвергла эти обвинения.

