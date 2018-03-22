СМИ: Мэй планирует убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

(Казань, 22 марта, «Татар-информ»). Власти Великобритании хотят убедить европейских союзников по примеру королевства выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Британские спецслужбы делятся секретными данными по поводу расследования, чтобы убедить другие страны повторить действия Лондона, говорится в сообщении агентства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует заявить участникам саммита ЕС, что Россия — это не стратегический партнер, а стратегический противник, который представляет собой угрозу национальной безопасности для всех стран объединения, сообщили источники агентства.

Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипаля и его дочери.